The City: "Бордерлайн", "Друзья навсегда" и концерт группы ALAMPA

Первый за 8 лет альбом Земфиры увидел свет. Называется он "Бордерлайн", что переводится как пограничное расстройство личности. В альбом вошли 12 композиций, в том числе "Остин".

В прокат вышла драма "Друзья навсегда" с Кейси Аффлеком, Дакотой Джонсон и Джейсоном Сигелом. Это экранизация реальной истории американского журналиста Мэтью Тигга про последние полгода жизни его умирающей от онкологии жены.

В пятницу в Community состоится концерт группы ALAMPA. Молодой коллектив играет электронную музыку. Подробнее – в сюжете проекта The City.