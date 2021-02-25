The City: "Пугало", "Синкретизм. Бесконечность и роза" и концерт Gone Fludd

В четверг, 25 февраля, в прокат выходит фильм "Пугало" – победитель последнего "Кинотавра". Это история о якутской отшельнице, которая исцеляет больных.

В галерее ГРАУНД Солянка открылась иммерсивная выставка "Синкретизм. Бесконечность и роза" Павла Семченко. Автором идеи и куратором проекта выступил режиссер Максим Диденко.

В пятницу в клубе "Адреналин Стадиум" выступит рэпер Gone Fludd. Еще пару лет назад почти никому неизвестный музыкант зажигал с Моргенштерном, а теперь сам собирает крупнейшие площадки города. Подробнее – в сюжете проекта The City.