"The City": "Флора и Улисс", "Френдзона"

В пятницу на онлайн-платформах станет доступна семейная комедия "Флора и Улисс" – про девочку Флору и обаятельного бельчонка, который наделен суперспособностями.

Еще совсем недавно в московских ресторанах просто не было вкусных сырников. Сейчас все словно опомнились: на сырники наблюдается настоящий бум. Гастрокритик The City Александр Ильин подскажет пару мест, где их точно стоит заказать.

В пятницу в Главклубе выступят кумиры зумеров – трио "Френдзона". Рекомендуется сходить и взрослым, чтобы понять, почему их дети сходят с ума по этим песням. Подробнее – в сюжете проекта The City.