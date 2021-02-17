The City: "Флора и Улисс", концерт группы "Френдзона" и новые рестораны

В пятницу, 19 февраля, Disney выпускает семейную комедию "Флора и Улисс". Это приключенческая история отважной девочки и ее пушистого друга-бельчонка с суперспособностями. В основе комедии – одноименный бестселлер. Семь лет назад книжка получила своего рода "Оскар" – высшую награду США в области детской литературы.

В пятницу на сцене Главклуба выступит группа "Френдзона". Билеты стоят от 700 рублей.

Ресторанный критик The City Александр Ильин рассказал, где в столице можно отведать сырников. Подробнее – в сюжете проекта The City.