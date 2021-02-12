The City: "Кларисса", "Парижская полиция 1900" и "Новости со всех концов света"

На онлайн-платформах вышел сериал "Кларисса" – сиквел легендарного "Молчания ягнят", получившего в 1992 году сразу пять "Оскаров". Агента Старлинг сыграла Ребекка Бридс, и это первая главная роль в ее карьере.

На Amediateka вышел сериал "Парижская полиция 1900" – историческая драма о поисках маньяка во Франции начала XX века. Те, кто уже посмотрел, говорят, что по уровню это "Острые козырьки" или "Вавилон – Берлин".

На Netflix вышел вестерн "Новости со всех концов света" с Томом Хэнксом. Он играет ветерана гражданской войны, который везет похищенную индейцами девочку к единственным уцелевшим родственникам. Подробнее – в сюжете проекта The City.