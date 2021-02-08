"The City": "Малкольм и Мари" и "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство"

Кинокомпании и стриминговые сервисы продолжают выпускать фильмы, снятые о пандемии и во время пандемии. На Netflix уже доступна романтическая драма "Малкольм и Мари" от создателей мощного сериала "Эйфория". В главных ролях – Зендая из того же шоу и Джон Дэвид Вашингтон, сыгравший протагониста в "Доводе" Кристофера Нолана.

В Новой Третьяковке открыта выставка "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство". В прошлом году она понравилась петербуржцам, и теперь увидеть ее могут и москвичи.

9 февраля Исторический музею исполняется 149 лет. В честь дня рождения вход будет бесплатным. Если вы давно не были в выставочных залах на Красной площади – самое время туда заглянуть. В основном здании, например, идет очень красивая выставка "Фаберже и придворные ювелиры".

Свободным будет и вход в Музей Отечественной войны 1812 года – там, где походная кухня армии Наполеона и картины Верещагина. Весь день будут проходить бесплатные экскурсии, мастер-классы и кинопоказы. Подробнее – в сюжете проекта The City.