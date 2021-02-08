Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:50

"The City": "Малкольм и Мари" и "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство"

общество культура кино досуг город видео Светлана Милорадова

Кинокомпании и стриминговые сервисы продолжают выпускать фильмы, снятые о пандемии и во время пандемии. На Netflix уже доступна романтическая драма "Малкольм и Мари" от создателей мощного сериала "Эйфория". В главных ролях – Зендая из того же шоу и Джон Дэвид Вашингтон, сыгравший протагониста в "Доводе" Кристофера Нолана.

В Новой Третьяковке открыта выставка "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство". В прошлом году она понравилась петербуржцам, и теперь увидеть ее могут и москвичи.

9 февраля Исторический музею исполняется 149 лет. В честь дня рождения вход будет бесплатным. Если вы давно не были в выставочных залах на Красной площади – самое время туда заглянуть. В основном здании, например, идет очень красивая выставка "Фаберже и придворные ювелиры".

Свободным будет и вход в Музей Отечественной войны 1812 года – там, где походная кухня армии Наполеона и картины Верещагина. Весь день будут проходить бесплатные экскурсии, мастер-классы и кинопоказы. Подробнее – в сюжете проекта The City.

Читайте также

Программа: The City

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать