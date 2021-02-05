The City: "Мьюзик", "Северный ветер" и Wake Up

В прокат вышел фильм "Мьюзик" – режиссерский дебют певицы Сии. В главной роли – Кейт Хадсон. Она играет женщину, которой приходится стать опекуном подростка-аутиста.

Также в прокат вышел третий полнометражный фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Это экранизация ее же пьесы, которая до сих пор идет в МХТ имени Чехова. Саундтрек к ленте написала Земфира. Он станет частью первого за 8 лет альбома певицы.

В галерее 11.12 на Винзаводе открылась выставка Алексея Азарова Wake Up, в переводе – "Проснись". В нее включены около двадцати картин, каждая из которых – как будто фрагмент большого комикса про путешествия во времени Владимира Ленина. Подробнее – в сюжете проекта The City.