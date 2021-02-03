The City: мезе и Certified Lover Boy

Мезе – это набор небольших холодных или горячих закусок, которые подают перед основным блюдом. До последнего времени это считалось особенностью средиземноморских и ближневосточных ресторанов, но сейчас мода на мезе дошла и до Москвы. Гастрокритик The City Александр Ильин рассказал, где лучше брать такие закуски и сколько это стоит.

В последнюю неделю января канадский рэпер и актер Drake обещал выпустить новый альбом Certified Lover Boy, что примерно переводится как "Дипломированный любовник". Уже февраль, но официальная дата релиза так и не объявлена. Подробнее – в сюжете проекта The City.