"The City": "Дать дуба в округе Юба", "Улица светлячков" и "Лекарство в полночь"

В прокат вышла криминальная комедия "Дать дуба в округе Юба" с Милой Кунис. Отмечается, что картина понравится всем, кто любит кино про невезучих, но очаровательных простачков.

В среду на Netflix станет доступна "Улица светлячков". Это 10-серийный сериал про дружбу и взросление двух девушек из разных социальных слоев.

В пятницу 12-кратные лауреаты Грэмми Foo Fighters выпустят новый альбом Medicine at Midnight – "Лекарство в полночь". Изначально релиз был запланирован на прошлый год, но помешала пандемия. Подробнее – в сюжете проекта The City.