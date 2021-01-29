"The City": "Дьявол в деталях", "Афера Оливера Твиста" и "Палмер"

В прокат вышла главная киноновинка января – триллер "Дьявол в деталях". В ролях Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето.

Также на экраны вышла очередная экранизация приключений Оливера Твиста. В этот раз герой романа Чарльза Диккенса живет в современном Лондоне, разрисовывает стены баллончиком с краской и бегает от полиции. В главной роли снялся сын Джуда Лоу Рафферти. Его противников играют Лена Хиди из "Игры престолов" и сэр Майкл Кейн.

На Apple TV+ стала доступна драма "Палмер" с Джастином Тимберлейком. Он играет отсидевшего спортсмена. Критики отмечают, что "Палмер" подозрительно похож на фильм "Джо" семилетней давности. Там бывшего бандита сыграл Николас Кейдж. Подробнее – в сюжете проекта The City.