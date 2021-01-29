"The City": "Палмер" и "Бенуа и его "Мир искусства"

На Apple TV+ вышла драма "Палмер" с Джастином Тимберлейком. Он играет отсидевшего спортсмена. Критики отмечают, что "Палмер" подозрительно похож на фильм "Джо" семилетней давности. Там бывшего бандита сыграл Николас Кейдж.

В Третьяковке тем временем показывают Серова и Серебрякову. В Лаврушинском открылась выставка "Бенуа и его "Мир искусства". Показывают тех, кто опередил авангардистов и сделал маленькую революцию в арт-движении в самом начале XX века.

Несмотря на пандемию и ограничения, в Москве продолжают открываться рестораны. Все жители столицы, наверное, уже слышали или читали о She, Gentle и "Французах". А если нет, то обо всем подробнее расскажет ресторанный критик Александр Ильин. Подробнее – в сюжете проекта The City.