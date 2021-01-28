The City: "Санденс", "Судьба: сага Винкс" и "Зоя"

28 января стартует один из фестивалей независимого кино – "Санденс". В свое время он открыл миру имена Квентина Тарантино, братьев Коэнов и Стивена Содерберга. В программе "Санденса" в этот раз по традиции много фильмов.

На фоне новостей о сериале по мотивам Гарри Поттера Netflix выпускает фэнтези "Судьба: сага Винкс". Главная героиня – девушка Блум, фея с планеты Земля. По сюжету несколько девушек учатся в школе волшебниц, где магии обучаются феи со всей Вселенной. Героинь ждут любовь и смертельно опасные монстры.

Также для искателей чего-то необычного в этот уикенд предлагается поехать в музей "Зоя" в подмосковном Петрищеве. Именно там в 1941 году казнили молодую разведчицу Зою Космодемьянскую. В настоящее время на этом месте находится новый современный музей. Подробнее – в сюжете проекта The City.