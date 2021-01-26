The City: "Афера Оливера Твиста", "Реклама как искусство" и HENSY

В прокат выходит очередная экранизация приключений Оливера Твиста. В этот раз герой романа Чарльза Диккенса живет в современном Лондоне, разрисовывает стены баллончиком с краской и бегает от полиции. В главной роли снялся сын Джуда Лоу Рафферти. Его противников играют Лена Хиди из "Игры престолов" и сэр Майкл Кейн.

В Пушкинском снова открыта выставка "Реклама как искусство", посвященная британским постерам и ретро-плакатам конца XIX – начала XX веков.

В четверг в клубе "16 тонн" выступит хип-хопер HENSY, автор одной из самых популярных песен 2020 года "Поболело и прошло".