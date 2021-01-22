The City: "Душа", "Уокер" и "Это грех"

В прокат выходит мультфильм "Душа" от оскароносного режиссера Пита Доктера, создателя культовых анимаций "Корпорация монстров" и "Валл-И". Еще до своего выхода в России картина попала в ТОП-250 "КиноПоиска" и заработала высокий рейтинг.

Кроме того, на онлайн-платформах выходит ремейк "Уокера". История полицейского с американского Дикого Запада началась еще в прошлом веке с аудиоспектакля. Потом был легендарный Чак Норрис, а сейчас в главной роли Джаред Падалеки, известный по сериалу "Сверхъестественное".

В пятницу, 22 января, на Amediateka состоится премьера британского сериала "Это грех" про английскую молодежь 80-х годов. Продюсером и сценаристом выступил Расселл Ти Дэвис – шоураннер сериалов "Годы" и "Доктор Кто". Подробнее – в сюжете проекта The City.