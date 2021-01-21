"The City": "Настя, соберись!", "Моторы Октября" и Фестиваль искусств Юрия Башмета

На "КиноПоиске" вышел комедийный сериал "Настя, соберись!" с Любовью Аксеновой в главной роли. Это веселая история о внутреннем мире и принятии себя таким, какой ты есть.

40 лет назад, 21 января 1981 года с конвейера сошел первый автомобиль "Делориан" – та самая машина времени из знаменитой трилогии "Назад в будущее". Теперь легендарную модель можно рассмотреть вблизи в автомузее "Моторы Октября".

Ослабление ковидных ограничений в Москве – это отличный повод сходить на второй зимний Фестиваль искусств Юрия Башмета. До 12 февраля на главных концертных площадках города пройдут выступления музыкантов мирового уровня. Подробнее – в сюжете проекта The City.