The City: "Уокер", Unbothered и новые рестораны

На онлайн-платформах выходит ремейк "Уокера". История полицейского с американского Дикого Запада началась еще в прошлом веке с аудиоспектакля. Потом был легендарный Чак Норрис, а сейчас в главной роли Джаред Падалеки, известный по сериалу "Сверхъестественное".

В пятницу, 22 января, рэпер Lil Skies выпускает новый альбом – Unbothered, что в переводе означает "беззаботный".

Ресторанный критик The City Александр Ильин рассказал, где в столице можно отведать французский тартар. Подробнее – в сюжете проекта The City.