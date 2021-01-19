The City: "Это грех", "Девушка, подающая надежды" и "Месяц в деревне"

В пятницу, 22 января, на Amediateka состоится премьера британского сериала "Это грех" про английскую молодежь 80-х годов. Продюсером и сценаристом выступил Расселл Ти Дэвис – шоураннер сериалов "Годы" и "Доктор Кто".

В четверг на большие экраны выходит триллер "Девушка, подающая надежды" от сценаристки "Убивая Еву" и актрисы "Короны" Эмиральд Феннел. В главной роли – Кэри Маллиган.

Также в четверг в МХТ пройдет первая премьера сезона – "Месяц в деревне". На сцене весь спектакль идет дождь, в зале пахнет сеном и дует ветер. Таков Тургенев в постановке Егора Перегудова. Подробнее – в сюжете проекта The City.