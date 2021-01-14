"The City": "Охотник на монстров", "Небеса подождут" и подмосковная Истра

Одна из самых ожидаемых премьер января – попкорн-боевик "Охотник на монстров" от создателей знаменитой "Обители зла". В главной роли снова Мила Йовович, а режиссером, сценаристом и продюсером выступил ее муж, Пол Андерсон.
Также на большие экраны выходит душещипательная драма "Небеса подождут" с Тилем Швайгером. Если из названия показалось, что фильм будет напоминать знаменитый "Достучаться до небес", значит, не показалось. Швайгер сыграл отца смертельно больной девушки Штеффи. Она вместо лечения решает пуститься во все тяжкие и срывается с бойфрендом в Париж на украденной машине. Сюжет, мягко говоря, избитый, но те, кто уже посмотрел, говорят, что фильм все равно вышибает слезу.
И пока заграничные поездки практически недоступны, отличный вариант для путешествия за город – подмосковная Истра. Во-первых, это не так уж и далеко. Во-вторых, в музее "Новый Иерусалим" показывают младших Брейгелей из частной коллекции. Пожалуй, сейчас это главная выставка и Москвы, и области. Подробнее – в сюжете проекта The City.
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