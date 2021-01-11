Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:00

"The City": "Люпен", Art Christmas и Роберт Фальк

общество культура кино досуг видео Светлана Милорадова

На онлайн-платформах доступен сериал "Люпен". В главной роли – звезда фильма "1+1" Омар Си. Он играет благородного вора, который подражает знаменитому герою французских детективных романов – авантюристу Арсэну Люпэну.

В арт-пространстве КУБ Moscow на Тверской продолжается маркет современного искусства – Art Christmas. Отличный вариант для тех, кто дарит подарки на Старый Новый год или хочет пополнить свою коллекцию. А новогодние скидки станут приятным бонусом.

В субботу, 16 января, после долгого перерыва начнут работать музеи. Новая Третьяковка открывается первой почти за сто лет выставкой Роберта Фалька. Фальк – ученик Серова и Коровина, декан факультета живописи знаменитого ВХУТЕМАСа. А еще один из основателей общества первых русских авангардистов "Бубновый валет". Подробнее – в сюжете проекта The City.

Читайте также

Программа: The City

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать