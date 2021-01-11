"The City": "Люпен", Art Christmas и Роберт Фальк

На онлайн-платформах доступен сериал "Люпен". В главной роли – звезда фильма "1+1" Омар Си. Он играет благородного вора, который подражает знаменитому герою французских детективных романов – авантюристу Арсэну Люпэну.

В арт-пространстве КУБ Moscow на Тверской продолжается маркет современного искусства – Art Christmas. Отличный вариант для тех, кто дарит подарки на Старый Новый год или хочет пополнить свою коллекцию. А новогодние скидки станут приятным бонусом.

В субботу, 16 января, после долгого перерыва начнут работать музеи. Новая Третьяковка открывается первой почти за сто лет выставкой Роберта Фалька. Фальк – ученик Серова и Коровина, декан факультета живописи знаменитого ВХУТЕМАСа. А еще один из основателей общества первых русских авангардистов "Бубновый валет". Подробнее – в сюжете проекта The City.