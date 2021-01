"The City": "Охота на Санту" и компьютерные игры на Новый год

Комедийный боевик "Охота на Санту" с Мелом Гибсоном в главной роли вышел в прокат 31 декабря. Увлекательная картина сможет порадовать зрителей и создать праздничное настроение.

Впрочем, любители видеоигр смогут погрузиться в новогоднюю атмосферу и без магии кино. В этом им помогут Cyberpunk 2077 и The Last of Us Part II.

Ресторанный критик The City Александр Ильин рассказал о главным тренде Нового года. Им обещает стать новый легкий обожженный чизкейк Сан-Себастьян. О местах, где его можно попробовать – в сюжете проекта The City.