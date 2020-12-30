The City: "Зовите меня Кэт", "Равноденствие" и Balkon

В воскресенье, 3 января, на онлайн-платформах состоится премьера комедийного шоу "Зовите меня Кэт". Это американская адаптация популярного британского ситкома об одинокой девушке на пороге сорокалетия.
Каждый день Кэт спорит с матерью, обществом и стереотипами. А однажды на все деньги, которые родители копили ей на свадьбу, открывает кошачье кафе. Над новым сериалом работали звезды "Теории большого взрыва" – Маим Бялик сыграла главную роль, а Джим Парсонс выступил исполнительным продюсером.
Для тех, кто любит кино посерьезнее – новый мистический триллер "Равноденствие". Его сделали в Дании по заказу Netflix. То, что получилось, очень напоминает легендарный "Мост". Однако другие проводят аналогии с российским "Перевалом Дятлова" – тут тоже загадочное происшествие с туристами.
В Москве в онлайн-формате стартовал театрально-поэтический фестиваль Balkon. Идея в том, что звезды театра и кино выбирают рождественскую или зимнюю поэзию и читают ее с балконов. Получается что-то вроде моноспектаклей.
Деликатес грузинской кухни – пончик по-тбилисски – уже покоряет столицу. Гастрокритик The City Александр Ильин расскажет где попробовать блюдо, чтобы оценить всю его прелесть. Подробнее – в сюжете проекта The City.
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