"The City": "Противостояние", "Холоп" и московские завтраки

На Amediateka стал доступен сериал "Противостояние", снятый по одноименному роману Стивена Кинга. Книга вышла 40 лет назад и только сейчас ее сюжет стал как никогда актуальным: речь в нем идет о смертельном вирусе и жестком противостоянии внутри США.

В прошлом году рекордсменом новогодних каникул стал "Холоп" Клима Шипенко. Фильм собрал в прокате 3 миллиарда рублей.

Во многих заведениях Москвы завтраки стали подавать практически круглосуточно. Гастрокритик The City Александр Ильин покажет заведения, где завтраки сделали почти что искусством, а также расскажет, что там попробовать. Подробнее – в сюжете проекта The City.