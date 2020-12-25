"The City": "Бриджертоны", "Москвич" и "Вира и майна"

Стартовал исторический костюмный сериал "Бриджертоны" об Англии начала XIX века. Это первое шоу известного продюсера и сценаристки Шонды Раймс для Netflix. До этого она была соавтором сверхуспешных "Анатомии страсти" и "Скандала", которые выходили на ABC.

На Северном речном вокзале появилась латексная инсталляция московской художницы Саши Фроловой. Это автомобиль "Москвич", о котором мечтал почти каждый советский гражданин.

27 декабря, в воскресение, легенды русского рока – группа "Сплин" – приезжают из Питера, чтобы дать новогодний концерт в "Адреналин Стадиум". Прозвучат не только хиты с "Гранатового альбома", но и треки с новой пластинки "Вира и майна". Подробнее – в сюжете проекта The City.