"The City": “Бесы по Достоевскому”, “Пассажиры” и “Не знал”

В театре на Малой Бронной громкая премьера – “Бесы по Достоевскому”. Это первая после ковидного перерыва театральная работа Константина Богомолова. Москвичи уже успели посмотреть несколько предпремьерных прогонов “Бесов” во дворце на Яузе. Официальные премьерные показы – 25 и 26 декабря в Барвихе. В одной из главных ролей должен появиться сам Константин Богомолов.

На онлайн-платформе “Старт” состоится премьера мистического сериала “Пассажиры”. В главной роли Кирилл Кяро, который стал известен на весь мир после того, как Netflix купил права на сериалы “Эпидемия” и “Лучше чем люди” с его участием. В этот раз он играет необычного таксиста – его пассажиры уже умерли, но пока еще не покинули землю.

В субботу, 26 декабря, в баре “Заварка” на Краснопресненской набережной выступит Thomas Mraz. Автор хитов "Ультрафиолет" и Stereocoma выйдет на сцену в 21:30 и обязательно исполнит свежий трек “Не знал”. Подробнее – в сюжете проекта The City.