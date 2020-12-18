The City: "Ваша честь", "Сентенция" и "Боже, храни кьют-рок"

На стриминговых платформах вышел многосерийный триллер "Ваша честь". Судью в нем сыграл наркобарон из нашумевшего сериала "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон. Уточняется, что сериал "Ваша честь" основан на одноименной израильской драме.

На большие экраны выходит драма "Сентенция" о советском писателе Варламе Шаламове. Он провел на Колыме почти 20 лет и писал о жизни в лагерях. Черно-белый фильм смотреть очень тяжело и даже страшно.

Исполнительница подросткового поп-рока Дора 18 декабря выпускает новый альбом. Он называется "Боже, храни кьют-рок". Подробнее – в сюжете проекта The City.