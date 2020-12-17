The City: "Огонь", мультконцерт от "Союзмультфильма" и "Вторая жизнь"

В прокат выходит экшн-драма "Огонь" Алексея Нужного. Героическая история о пожарных и спасателях. Каст звездный: Константин Хабенский, Ирина Горбачева и многие другие. Продюсированием картины занимались создатели супер-успешных спортивных драм "Движение вверх" и "Легенда № 17".

В воскресенье, 20 декабря, в Московской консерватории пройдет мультконцерт от "Союзмультфильма". В программе – классика советской анимации под живую музыку.

Дима Билан презентовал новый альбом "Вторая жизнь". На пластинке есть даже кавер на песню "Земля в иллюминаторе", которая знакома всем с детства. Подробнее – в сюжете проекта The City.