"The City": "Выпускной" и Deftjnes

На Netflix стал доступен киномюзикл "Выпускной". Это адаптация одноименной бродвейской постановки 2018 года, получившей 6 номинаций на престижную театральную премию "Тони". В главных ролях – Николь Кидман и Мерил Стрип, а режиссером выступил Райан Мерфи.

Не стало выдающегося корейского режиссера Ким Ки Дука. Он умер в Латвии из-за осложнений от коронавируса. Ким Ки Дук – лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", лауреат Каннского кинофестиваля за фильм "Ариран". Также он известен зрителям по картинам "Весна, лето, осень, зима… и снова весна", "Время", "Вздох".

Гостем нового выпуска проекта "Ночная смена" станет Денис Колесников, основатель проекта "Кураж-Бамбей". Его голосом говорят герои многих популярных сериалов, например "Как я встретил вашу маму". Колесников рассказал, в чем секрет шуток из сериалов, которые расходятся на мемы и в озвучке оказываются гораздо забавнее, чем в оригинале.

11 декабря хард-рокеры из Deftjnes выпускают делюксовое издание своего самого популярного альбома White Pony. Зачем понадобился ремастер пластинки двадцатилетней давности? Подробнее – в сюжете проекта The City.