"The City": "Диббук" и Roxette

В российский прокат выходит мощный ужастик "Диббук". Диббук – это название злого демона из еврейского фольклора, душа очень нехорошего мертвеца, которая может вселиться в живого человека при условии, что тот одержим грешными страстями.

Популярная в 90-е группа Roxette за 30 лет продала более 75 миллионов копий своих пластинок. Даже несмотря на то, что коллектива уже не существует, в этом году вышло сразу три сборника редких песен. А 11 декабря состоится релиз еще одного.

Гостем нового выпуска проекта "Ночная смена" станет Денис Колесников, основатель проекта "Кураж-Бамбей". Его голосом говорят герои многих популярных сериалов, в том числе "Теории большого взрыва". Актер дубляжа расскажет, как он подбирает слова, чтобы шутки были такими же смешными, как в оригинале, и как было придумано легендарное слово "Бугагешенька". Подробнее – в сюжете проекта The City.