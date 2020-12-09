The City: Little Bastards и новые рестораны

В пятницу, 11 декабря, инди-рок-дуэт The Kills выпускает новый альбом Little Bastards. Релиз приурочен к 20-летию коллектива.

Ресторанный критик The City Александр Ильин рассказал, где можно отведать ром-бабу. Подробнее – в сюжете проекта The City.