The City: "Легенда о волках", концерт Niletto и "Макет Москвы"

В пятницу, 11 декабря, на Apple TV+ выходит "Легенда о волках". Это мультфильм о чудесах, магии и суеверии с крутой анимацией.

Также в пятницу Niletto даст сольный концерт в Bla Bla Bar на территории "Депо".

Многие музеи и театры закрылись до середины января. Но кое-куда все еще можно попасть: например, на ВДНХ работает павильон "Макет Москвы". Это интерактивная модель города внутри Садового кольца. Все объекты – стадионы, сталинки, мосты – уменьшены в 400 раз. На создание макета ушло почти 10 лет – последними появились Гостиница "Украина", Донской монастырь и ипподром на Беговой. Подробнее – в сюжете проекта The City.