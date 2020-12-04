The City: "Манк", "Человеческий голос" и "Избави нас от лукавого"

На Netflix стал доступен "Манк" Дэвида Финчера. Это байопик про оскароносного Хермана Манкевича, сценариста культового "Гражданина Кейна". В главной роли еще один обладатель Оскара – Гэри Олдман.
5 декабря в российский прокат выходит "Человеческий голос" Педро Альмодовара. Лента длится всего 30 минут. В главной и единственной роли – оскароносная Тильда Суинтон.
Также на большие экраны вышел триллер "Ширли" про классика американской литературы и бабушку жанра хоррор Ширли Джексон. Ее сыграла звезда сериала "Рассказ служанки" Элизабет Мосс. А исполнительным продюсером ленты выступил Мартин Скорсезе.
После "Паразитов", которые стали фильмом года на прошлом "Оскаре", все следят за Южной Кореей и ждут новую сенсацию. На этой неделе в прокат выходит триллер "Избави нас от лукавого". Сюжет прост: взрослый мужчина становится на защиту маленькой девочки. Почти, как в знаменитом "Леоне".
Также в российский прокат вышла мелодрама "Трое" Анны Меликян. В главных ролях – Константин Хабенский, Виктория Исакова и Юлия Пересильд. Получился классический фильм о любовном треугольнике.
Несмотря на ограничения, на Винзаводе к 30-летию галереи OVCHARENKO открылась новая выставка. Называется "Искусство из первых рук. Взгляд коллекционера: сверху вниз".
Там же, на Винзаводе в галерее "Одиннадцать. Двенадцать" открылась яркая выставка в стиле поп-арт. Называется "Синтез". Автор всех работ – молодая художница Виктория Вейсбрут. В живопись она пришла из художественной татуировки.
Из-за ограничений в городе все чаще выбирают развлечения для одного человека. Такие варианты были и раньше, но сейчас это как никогда оправдано. Например, открыта CAMERA – это арт-пространство в Москва-Сити, где на 56 этаже башни "Империя" проходит индивидуальный перформанс.
Любитель эпатажа британец Yungblud, канадский сердцеед Шон Мендес и ветераны российского рокапопса "Мумий Тролль" выпустили новые альбомы. Подробнее – в сюжете проекта The City.
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