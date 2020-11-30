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Общество

15:00

The City: "Манк", "Искусство из первых рук. Взгляд коллекционера: сверху вниз" и Wonder

культура общество видео Кристина Курума

В пятницу, 4 декабря, на Netflix выйдет фильм "Манк" Дэвида Финчера. В главной роли – Гари Олдман.

Фильм "Манк" – это одна из немногих в этом году премьер Netflix, которая сперва состоялась в традиционном кинопрокате и лишь через несколько недель вышла на самом стриминге.

Несмотря на все ограничения, на Винзаводе можно прогуляться по новой выставке "Искусство из первых рук. Взгляд коллекционера: сверху вниз". Она открылась специально к 30-летию галереи OVCHARENKO. Зрителям предлагают пройти по белому подиуму и взглянуть на современное искусство с высоты трех прошедших десятилетий.

В пятницу выходит новый релиз канадского певца Шона Мендеса – Wonder. Одноименный клип за два месяца собрал почти 50 миллионов просмотров на YouTube. Подробнее – в сюжете проекта The City.

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