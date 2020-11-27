The City: "Грань времени", "Питер Пэн и Алиса в стране чудес" и J-FEST

В российский прокат вышел фильм ужасов "Грань времени" о серии страшных смертей в Новом Орлеане. В главных ролях – звезда "Пятидесяти оттенков серого" Джейми Дорнан и актер из "Мстителей" Энтони Маки.

Также в прокат вышла фэнтези "Питер Пэн и Алиса в стране чудес". Режиссером выступила автор Бренда Чепмен, сценаристка главных диснеевских шедевров вроде "Короля Льва" и "Красавицы и чудовища".

В РФ стартовал J-FEST – большой онлайн фестиваль для любителей японской культуры. В виртуальном пространстве он проходит впервые, отсюда и слоган: "Япония на расстоянии клика". Все мероприятия – а их больше 130 – собраны на сайте.

В пятницу, 27 ноября, Майли Сайрус выпускает новый альбом Plastic Hearts. На своей странице в Instagram певица пообещала, что пластинка будет автобиографичной. Клип на песню из нового альбома вышел на YouTube три месяца назад и набрал почти 90 миллионов просмотров

Рэпер Feduk выпустит новый альбом "ЙАЙ". В релизе будут и хаус, и трэп, и R’n’B, и грайм. Артист уже опубликовал новый трек – "Бэнгер".

На втором этаже Даниловского рынка открылась первая в России школа Джейми Оливера. По рецептам суперзвезды кулинарии здесь учат готовить шефы из его команды. Школу Джейми Оливера в России открыл Ginza Project. На выбор восемь кулинарных программ. Подробнее – в сюжете проекта The City.