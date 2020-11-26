"The City": "Бортпроводница", "Страна грез", Ван Гог и Елка

26 ноября на онлайн-платформах выходит восьмисерийное шоу "Бортпроводница". В главной роли – звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко. Однако новый сериал – совсем не комедия, как могло показаться, а самый настоящий остросюжетный триллер.

Также на большие экраны выходит триллер “Страна грез”. Это фильм об Америке времен Великой депрессии. Одну из главных ролей сыграет Марго Робби.

Несколько музеев в Нидерландах объединились и собрали на одном сайте больше тысячи работ Винсента Ван Гога. Это один из крупнейших онлайн-архивов с полотнами художника.

В выходные в клубе 1930 выступит Елка. Артистка представит новую программу "Мне легко", где будут и хиты "Грею счастье" и "Не наговаривай". Обещают дуэты с другими известными исполнителями, но с кем конкретно – пока держится в секрете. Подробнее – в сюжете проекта The City.