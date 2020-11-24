The City: "Грань времени", "Бесы" Богомолова и альбом Федука "ЙАЙ"

26 ноября в российский прокат выходит фильм ужасов "Грань времени" о серии страшных смертей в Новом Орлеане. В главных ролях звезда "Пятидесяти оттенков серого" Джейми Дорнан и актер из "Мстителей" Энтони Маки.

В пятницу, 27 ноября, состоится премьера "Бесов" Константина Богомолова. Из-за пандемии спектакль переносили уже несколько раз. Планировалось, что первые показы для публики пройдут в Барвихе, однако из-за ограничений массовых мероприятий в Подмосковье их отложили на следующий год. Первые зрители увидят постановку во Дворце на Яузе.

Рэпер Feduk выпустит новый альбом "ЙАЙ". В релизе будут и хаус, и трэп, и R’n’B, и грайм. Артист уже опубликовал новый трек – "Бэнгер". Подробнее – в сюжете проекта The City.

