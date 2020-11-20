The City: "Афера по-голливудски", FLUIDS и Context. Diana Vishneva

На большие экраны вышла "Афера по-голливудски". В главных ролях Роберт Де Ниро, Томми Ли Джонс и Морган Фримен. Речь пойдет о продюсерах-аферистах, которые задолжали денег преступной банде.

Выставка FLUIDS открылась в центре "М'арс". Медиаспектакль FLUIDS можно увидеть вплоть до 10 января 2021 года. Билеты обойдутся в 700 рублей.

Международный фестиваль танца Context. Diana Vishneva в этом году частично проходит в онлайн формате. С 18 ноября можно посмотреть "Шахерезаду" Пермского театра оперы и балета. Постановка будет доступна вплоть до 25 ноября. Подробнее – в сюжете проекта The City.