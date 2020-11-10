The City: "Цой", "Индустрия" и "Браво"

В четверг, 12 ноября, на большие экраны выходит один из самых обсуждаемых и скандальных фильмов этого года – "Цой" Алексея Учителя.

На онлайн-платформе вышел сериал "Индустрия" о жестоком мире финансов. В центре сюжета выпускники колледжей, которые проходят стажировку в крупнейшем инвестиционном банке Лондона и пытаются устроиться туда на работу. Ради достижения заветной цели всем героям придется переступить через что-то важное.

В субботу, 14 ноября, в "Главклубе" выступит группа "Браво". Подробнее – в сюжете проекта The City.