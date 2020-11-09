"The City": "Еще по одной" и премьера в Театре Наций

В четверг, 12 ноября, в российский прокат выходит датская комедия "Еще по одной" с актером Мадсом Миккельсеном в главной роли. По сюжету четыре друга решают выпивать каждый день, чтобы постоянно чувствовать кураж и эйфорию.

Скандинавы и русские – братья навек. Дело тут не только в похожих климатических условиях и очень близких показателях самоубийств, а также совершенно особом отношении к спиртному. Лента "Еще по одной", которую датчане в этом году выдвигают на Оскар, в России приняли очень тепло.

Состоялась местная премьера фильма на Московском международном кинофестивале.

Есть норвежское исследование, которое гласит: что человеку для счастья необходимо 0,5 промилле алкоголя в организме. В результате герои и начинают проверять эту гипотезу на себе каждый день понемножечку выпивая. Все начинается как безудержная, смешная комедия. Однако далее зрителей ждет экзистенциальная драма. Режиссером выступает давний друг Ларса фон Триера Томас Винтерберг.

На фоне событий в Европе – актуальная премьера в Театре Наций. На малой сцене во вторник играют "Покорность" по роману одного из самых востребованных писателей планеты – Мишеля Уэльбэка. Старт продаж этой книги пять лет назад совпал со страшными событиями в Charlie Hebdo.

По сюжету в 2022 году к власти во Франции приходят мусульмане. Вводят многоженство, женщин заставляют носить хиджабы, а преподавателей в университетах – принять ислам. В центре истории как раз такой преподаватель – Франсуа, которого играет Владимир Мишуков. Он работает в Сорбонне. Его подруга Мириам в исполнении Стаси Милославской эмигрировала в Израиль.

Начало спектакля в 20:00. Стоимость билетов от 100 до 3000 рублей.

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