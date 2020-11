На Netflix уже доступна главная сенсация этой осени – сериал "Ход королевы". В сериале речь идет о девушке-сироте из Кентукки, которая неожиданно превращается в шахматного гения.

Кайли Миноуг выпустила новый альбом "Диско". Клип на заглавный трек Say Something вышел пару месяцев назад и набрал почти шесть миллионов просмотров на YouTube. Подробнее – в сюжете проекта The City.