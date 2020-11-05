The City: "В чужой шкуре", "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" и Flesh

В четверг, 5 ноября, в прокат вышел фантастический триллер "В чужой шкуре". В одной из главных ролей – Шон Бин. В фильме речь идет о тайной организации, которая с помощью новейших технологий помещает разум своих агентов в тела других людей и заставляет их совершать убийства

Фургон "Хлеб" из легендарного фильма "Место встречи изменить нельзя" и фотосессию первой автомобилистки Москвы Лили Брик можно увидеть на выставке "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи".

В субботу, 7 ноября, в клубе "1930 Moscow" неподалеку от "Павелецкой" выступит один из самых ярких представителей новой школы русского рэпа – Flesh. Подробнее – в сюжете проекта The City.