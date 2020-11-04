"The City": завтрак в ресторане

Лосось, под ним обожженный на гриле авокадо слегка карамелизованный, лосось просто слабосоленый, хлеб смазан крем-чизом. Где это готовят? Да в общем-то везде. Начиная со всем известного Avocado Queen, где в состав этого бутерброда входит авокадо в пяти видах и все такое.

В ресторане Remy, где завтрак возвели буквально в культ, и таким завтраком не грех и пообедать. И третий - новый - довольно симпатичный ресторан Beer Pairing, где в такое время совершенно не обязательно заказывать пиво. Зато можно заказать весьма симпатичного малосольного лосося. Подробнее – в сюжете проекта The City.