The City: "Скользкий путь", "Кольская сверхглубокая" и "Ночь искусств"

15:00
На онлайн-платформах вышел сериал "Скользкий путь". Главная роль у Хью Лори. Он играет крупного британского политика с кристальной репутацией.
В четверг, 5 ноября, в российский прокат выходит научно-фантастический фильм "Кольская сверхглубокая". Сюжет разворачивается на глубине 12 километров в самой глубокой скважине в мире. Там были записаны странные звуки, похожие на человеческие голоса. Чтобы разгадать тайну, под землю спускаются ученые и военные. То, что они там найдут, окажется величайшей угрозой в истории.
Во вторник, 3 ноября, стартует акция "Ночь искусств". Впервые за 8 лет она проходит в онлайн-формате. В афише представлено более пяти тысяч экскурсий, концертов и спектаклей.
В это воскресенье питерская инди-группа "Самое большое простое число" или коротко "СБПЧ" даст концерт в "ГлавClub". Музыканты презентуют десятую студийную пластинку под названием "Все равно". Подробнее – в сюжете проекта The City.
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