The City: "Суд над чикагской семеркой", "Ночной конвой" и "Крестная мама"

На Netflix стал доступен фильм "Суд над чикагской семеркой". Режиссером выступил обладатель "Оскара" Аарон Соркин. Фильм рассказывает о суде над группой протестующих против войны во Вьетнаме.

Также в прокат вышел фильм про парижских полицейских "Ночной конвой". В главной роли – звезда комедии "1+1" Омар Си. По сюжету полицейские должны вернуть мигранта на границу, но по дороге в аэропорт главная героиня понимает, что по возвращении на родину ее подопечному грозит смерть. Теперь ее задача убедить своих коллег в том, что они должны позволить ему сбежать.

Кроме того, в прокат вышла французская комедия "Крестная мама". В главной роли Изабель Юппер. Она играет представителя полиции, которой приходится стать наркобароном. Подробнее – в сюжете проекта The City.