The City: "Ночной конвой" и "HelloWin 2020 Марс & Венера. Cosmic Carnival"

В четверг, 29 октября, выходит фильм про парижских полицейских "Ночной конвой". В главной роли – звезда комедии "1+1" Омар Си. По сюжету полицейские должны вернуть мигранта на границу, но по дороге в аэропорт главная героиня понимает, что по возвращении на родину ее подопечному грозит смерть. Теперь ее задача убедить своих коллег в том, что они должны позволить ему сбежать.

В субботу, 31 октября, в концертном зале "Мир" на Цветном бульваре пройдет одна из самых необычных вечеринок в городе – "HelloWin 2020 Марс & Венера. Cosmic Carnival". Главной темой станет космос.

Группа "Звери" даст концерт в клубе Soho Rooms 1 ноября. Подробнее – в сюжете проекта The City.