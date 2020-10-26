The City: "Суд над чикагской семеркой", "Отыграть назад" и "Невидимые земли"

15:00
На Netflix стал доступен фильм "Суд над чикагской семеркой". Режиссером выступил обладатель "Оскара" Аарон Соркин. Фильм рассказывает о суде над группой протестующих против войны во Вьетнаме.
В понедельник, 26 октября, выходит первый эпизод американской драмы "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом. Правда, премьера должна была состояться еще весной, но из-за пандемии коронавируса показ перенесли на конец октября.
Героиня Николь Кидман – успешный психотерапевт из Нью-Йорка. У нее есть все: богатая жизнь, любящий муж и прекрасный сын. Но ее идеальная жизнь неожиданно рушится: супруг героини неожиданно пропадает.
В онлайн-формате покажут финскую постановку "Невидимые земли". Это необычное соединение кукольного и пластического театров. В центре сюжета лежит история беженцев, которая разыгрывается игрушечными фигурками прямо на спинах, коленях и руках актеров.
В субботу, 31 октября, в клубе Gipsy на Хэллоуин-вечеринке выступит Элджей. Подробнее – в сюжете проекта The City.
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