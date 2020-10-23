The City: "Глубже!", "Ребекка" и "Любовь без размера"

Комедия "Глубже!" вышла в прокат. В центре сюжета режиссер, который после увольнения из театра уходит в порноиндустрию, а за успехами в его новой работе следит даже президент.

Кроме того, на Netflix вышла драма "Ребекка". Это вторая масштабная экранизация одноименного романа Дафны Дю Морье. По сюжету молодая девушка знакомится с аристократом-вдовцом де Винтером, выходит замуж и переезжает к нему в замок.

Также в прокат вышла комедия "Любовь без размера" со Светланой Ходченковой в главной роли. Ходченкова играет невезучую женщину, немного за 30. У нее не ладятся ни личная жизнь, ни карьера. Подробнее – в сюжете проекта The City.