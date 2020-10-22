The City: "Доктор Лиза", "Любовь без размера" и онлайн-концерт Билли Айлиш

В прокат вышла драма "Доктор Лиза" о правозащитнице и филантропе Елизавете Глинке, трагически погибшей четыре года назад. В главной роли Чулпан Хаматова.

Также в прокат вышла комедия "Любовь без размера" со Светланой Ходченковой в главной роли. Ходченкова играет невезучую женщину, немного за 30. У нее не ладятся ни личная жизнь, ни карьера.

В ночь с субботы на воскресенье пройдет онлайн-концерт одной из самых популярных певиц современности Билли Айлиш. Трансляция начнется в 01:00 по московскому времени на официальном сайте Билли. Подробнее – в сюжете проекта The City.