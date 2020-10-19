The City: "Глубже!", Amfest и "Глории"

Комедия "Глубже!" стартует в прокате 20 октября. В центре сюжета режиссер, который после увольнения из театра уходит в порноиндустрию, а за успехами в его новой работе следит даже президент.

В Москве проходит фестиваль американского кино Amfest. В столицу привезли фильмы, которые покажут или уже показали на других больших киномероприятиях. Одна из главных лент – драма "Девять дней" – обладатель приза "Сандэнса" за работу сценариста.

В воскресенье, 25 октября, покажут фильм "Глории" – байопик про известную журналистку и автора текстов о гражданских правах Глорию Стейнем. Воплощение ее жизни на киноэкранах оказалось настолько объемным, что Стейнем сыграли сразу четыре актрисы.

В Пушкинском музее открылась новая выставка "Реклама как искусство. Британский постер конца XIX – начала XX века". Выставлено более 150 работ лучших английских художников. Подробнее – в сюжете проекта The City.