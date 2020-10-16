The City: "Шахматы", "Гипноз" и "Погребальные байки

Знаменитый мюзикл "Шахматы" впервые показывают в России. Это творение музыкантов группы ABBA и драматурга Тима Райса.

В прокат вышел фильм Валерия Тодоровского "Гипноз". Это история про неприкаянного московского подростка, который ходит во сне и не может найти общий язык с родителями.

Также в прокат вышел фильм "Погребальные байки". В основе киноленты лежит история про девушку, которая устраивается в похоронное бюро, хозяин которого убежден, что каждый покойник рассказывает историю не только, как он жил, но и как он умер. Подробнее – в сюжете проекта The City.