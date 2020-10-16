The City: "Шахматы", "Обе две" и "Гипноз"

Знаменитый мюзикл "Шахматы" впервые показывают в России. Это творение музыкантов группы ABBA и драматурга Тима Райса.

В субботу, 17 октября, в Gipsy выступит инди-поп группа "Обе две". Обещают хиты "Милый", "Гонщики", "Мальчик" и новые треки.

В прокат вышел фильм Валерия Тодоровского "Гипноз". Это история про неприкаянного московского подростка, который ходит во сне и не может найти общий язык с родителями.

Драма "Лето'85" одного из самых ярких французских режиссеров Франсуа Озона выходит на большие экраны 15 октября. Это экранизация старого английского романа "Станцуй на моей могиле".

На большие экраны выходит французская комедия "Удалить историю". Это сатира на современное общество гаджетов и приложений. В центре сюжета три друга, каждый из которых стал жертвой современных технологий.

На онлайн-платформе вышел комедийный сериал "Беспринципные" по рассказам Александра Цыпкина. Сериал состоит из восьми эпизодов о жизни богатых москвичей с Патриарших прудов. Они постоянно попадают в неловкие ситуации.

В эти выходные на образовательной площадке InLiberty пройдет "Ламбада-маркета". Это ярмарка, на которой можно недорого купить одежду из натуральных материалов, присмотреть себе дизайнерские украшения или оригинальные аксессуары.

В городе открылся гастрономический фестиваль "Держи краба!". Вплоть до 30 октября можно попробовать лучшее мясо с западных берегов Камчатки по фиксированной цене.

В Московском музее современного искусства открылась выставка Павла Леонова "Зазеркалье". Известность к художнику пришла в 90-е годы. Самоучка начинал писать свои картины малярными красками на обрезках ткани, забракованной и списанной на Ивановском заводе. Вместо палитры он пользовался дном от консервной банки, а его мастерской был дощатый сарай.

На сцену возвращается хип-хоп опера режиссера Юрия Квятковского "Копы в огне". Спектакль покажут в Main Stage на Дубровке. В роли злодея предстанет Noize MC. Подробнее – в сюжете проекта The City.